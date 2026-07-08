الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة توزع أكثر من (1.5) مليون مطبوعة دعوية بعدة لغات

وزّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بفرعها بمنطقة المدينة المنورة (1,595,740) مطبوعةً دعويةً وتوعويةً وإرشاديةً بعدة لغات، خلال النصف الأول من عام 2026م، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتوعية ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف، وتعريفهم بأحكام دينهم ومناسكهم وفق منهج الوسطية والاعتدال.

وشملت أعمال التوزيع عددًا من المواقع التي تشهد كثافة في حركة ضيوف الرحمن، من أبرزها: مسجد الميقات، ومسجد الخندق، ومسجد سيد الشهداء، ومسجد قباء، ومسجد القبلتين، والمركز الشامل بالساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، ومدينة الحجاج بالمدينة المنورة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومدينة الحجاج بمحافظة خيبر، ومطار الأمير عبدالمحسن الإقليمي بمحافظة ينبع، إلى جانب مساجد المنطقة المركزية.

وتضمنت المطبوعات عددًا من الكتب العلمية والإرشادية والمطويات التوعوية التي تُعنى بتبصير ضيوف الرحمن بأمور دينهم وأحكام النسك، إلى جانب إتاحة الاستفادة من المكتبة الإسلامية الإلكترونية عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، الذي يوفّر آلاف الكتب والمطبوعات الشرعية المترجمة إلى عدد من اللغات، بما يُسهم في إيصال المحتوى الدعوي والإرشادي لضيوف الرحمن بوسائل تقنية حديثة.