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الشؤون الإسلامية بعسير تنفذ أكثر من 167 ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد

الجمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٩ مساءً
الشؤون الإسلامية بعسير تنفذ أكثر من 167 ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد
المواطن - واس

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نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بفرعها في منطقة عسير، 167,226 جولة رقابية وإشرافية على الجوامع والمساجد والمصليات النسائية في مختلف محافظات المنطقة، خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن جهودها للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في بيوت الله وتعزيز كفاءة المتابعة الميدانية.
وشهد الربع الأول من العام تنفيذ 86,856 جولة رقابية وإشرافية، فيما نُفذت خلال الربع الثاني 80,370 جولة، لمتابعة مستوى الخدمات ورفع كفاءة الأداء في الجوامع والمساجد.
وشملت الجولات التحقق من جاهزية الجوامع والمساجد والمصليات النسائية لاستقبال المصلين، وسلامة المباني والمرافق وأنظمة التكييف والإنارة، إلى جانب رصد الملاحظات والمخالفات ورفعها إلى الجهات المختصة لمعالجتها.
وتأتي هذه الجولات ضمن جهود الوزارة في العناية ببيوت الله، ومتابعة جاهزيتها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وتوفير البيئة المناسبة للمصلين والمصليات.

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