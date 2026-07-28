الشؤون الإسلامية تختتم مسابقة القرآن الكريم في جمهورية مالي

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مسابقة القرآن الكريم في جمهورية مالي, التي أُقيمت بالتعاون مع المجلس الإسلامي الأعلى في جمهورية مالي، خلال الفترة من 8 حتى 11 صفر 1448هـ، الموافق 22 حتى 25 يوليو 2026م، بمشاركة 300 متسابق ومتسابقة من مختلف مناطق جمهورية مالي.

وشهدت المسابقة تنافسًا متميزًا بين المشاركين في أربعة فروع شملت حفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ عشرة أجزاء، وحفظ خمسة أجزاء، وحفظ جزأين، حيث أظهرت مستويات متميزة في الحفظ والإتقان والتلاوة، وأسهمت في تعزيز روح التنافس الشريف بين حفظة كتاب الله، وتشجيعهم على مواصلة العناية بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وتدبرًا.

وجرى تكريم الفائزين والفائزات وتوزيع الجوائز والشهادات التقديرية، إلى جانب تكريم أعضاء لجان التحكيم والجهات المتعاونة؛ تقديرًا لجهودهم في إنجاح المسابقة وتحقيق أهدافها في خدمة كتاب الله الكريم، وتشجيع الناشئة والشباب على الإقبال على حفظه وإتقانه.

وتأتي هذه المسابقة ضمن البرامج الدولية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، انطلاقًا من رسالتها في العناية بالقرآن الكريم، وتشجيع حفظته، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وترسيخ أواصر التعاون الإسلامي مع الدول الشقيقة والصديقة.