الشؤون الإسلامية تستعد لاستقبال الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين للعمرة

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أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جميع استعداداتها لاستقبال الدفعة الأولى من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448هـ، المقرر وصولهم إلى المدينة المنورة يوم الأربعاء المقبل، قبل انتقالهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على استضافة (1000) معتمر ومعتمرة على نفقته الخاصة، حيث سيُستضافون على أربع مجموعات خلال العام.
وتضم الدفعة الأولى من البرنامج، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، (250) معتمرًا ومعتمرة يمثلون (16) دولة آسيوية، تشمل: إندونيسيا، وتيمور الشرقية، والفلبين، وماليزيا، وكمبوديا، وتايلند، وفيتنام، وميانمار، ولاوس، وسنغافورة، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وهونج كونج، وتايوان، ومنغوليا.
وأعدت الوزارة برنامجًا متنوعًا للمستضافين خلال إقامتهم في المدينة المنورة، يشمل زيارة عدد من الأماكن والمواقع والمتاحف الخاصة بالسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، قبل انتقالهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.