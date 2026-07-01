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الشؤون الإسلامية تكمل توزيع 1.9 مليون نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين

الأربعاء ١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٢ مساءً
الشؤون الإسلامية تكمل توزيع 1.9 مليون نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين
المواطن - واس

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أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توزيع مليونٍ وتسعمائة ألف نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بأكثر من 80 لغة عالمية على الحجاج المغادرين خلال موسم حج 1447هـ، عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية في مختلف مناطق المملكة.
ونفَّذت أعمال التوزيع وفق خطة تشغيلية وتنظيمية متكاملة، شملت تهيئة مواقع التوزيع في المنافذ المختلفة، وتوفير الكوادر البشرية والإمكانات اللوجستية، بما أسهم في إيصال هدية خادم الحرمين الشريفين إلى الحجاج بكل يسر وسهولة، وفق أعلى معايير التنظيم والجودة.
كما خصصت الوزارة فرقًا ميدانية من منسوبيها تعمل على مدار الساعة، وُزعت على المنافذ الجوية والبرية والبحرية، إضافة إلى مدن الحجاج في مختلف مناطق المملكة، للإشراف على عمليات التوزيع ومتابعة تنفيذها، بما يضمن وصول المصاحف إلى ضيوف الرحمن بصورة ميسرة ومنظمة قبل مغادرتهم إلى بلدانهم.

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