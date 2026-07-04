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“الشؤون الإسلامية” تنفذ برامج دعوية وعلمية في أكثر من 120 دولة خلال 1447هـ

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٩ مساءً
“الشؤون الإسلامية” تنفذ برامج دعوية وعلمية في أكثر من 120 دولة خلال 1447هـ
المواطن - فريق التحرير

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نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برامج دعوية وعلمية في أكثر من 120 دولة خلال عام 1447هـ، وذلك امتدادًا لرسالتها العالمية، وتعزيزًا لدورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، وفق توجيهات وإشراف معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وسجلت برامج الوزارة حضورًا لافتًا في عدد من المجالات، حيث وزعت أكثر من (2,500,000) نسخة من المصحف الشريف في (93) دولة، في خطوة تؤكد العناية الكبيرة بنشر كتاب الله تعالى في أنحاء العالم.

وفي جانب المسابقات القرآنية، نظمت الوزارة مسابقات دولية في (4) دول، بمشاركة (191) متسابقًا، إلى جانب إقامة مسابقات وطنية في (19) دولة، شهدت مشاركة (4461) متسابقًا ومتسابقة، بما يعكس تنامي الاهتمام العالمي بحفظ القرآن الكريم وتلاوته.

وواصلت الوزارة تنفيذ برامجها الدعوية، حيث نفذت برنامج الإمامة في الخارج في (47) دولة، بمشاركة (90) إمامًا، إلى جانب تنفيذ برنامج تفطير الصائمين في (70) دولة، وتوزيع (1000) طن من التمور في (120) دولة، في مبادرات تعكس البعد الإنساني والدعوي لبرامجها.

وفي الجانب العلمي، نفذت الوزارة (97) دورة علمية حضورية في (48) دولة، إضافة إلى (12) دورة علمية عن بُعد، استفاد منها مشاركون في (93) دولة، بما يعزز نشر العلم الشرعي وتأهيل الكوادر الإسلامية حول العالم، كما نظمت زيارات لأئمة الحرمين الشريفين إلى (7) دول، ونفذت برنامج الإيفاد والإرشاد في (60) دولة، بمشاركة (188) إمامًا.

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