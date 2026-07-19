الشرع يعين عبد القادر طحان رئيساً للاستخبارات العامة

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، اليوم الأحد، أن الرئيس السوري أحمد الشرع عيّن عبد القادر طحان رئيسا للاستخبارات العامة في إطار حزمة تعيينات جديدة في المؤسسات الأمنية.

أصدر الشرع حزمة تعيينات جديدة في المؤسسات الأمنية، شملت عدداً من المناصب القيادية، وتضمنت تعيين المهندس أنس خطاب مديراً لمكتب الأمن الوطني، إضافة إلى مهامه وزيراً للداخلية.

كما شملت تعيين حسين السلامة معاوناً لمدير مكتب الأمن الوطني، وتعيين ملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.

ويُعد طحّان من الشخصيات الأمنية والعسكرية التي برزت خلال سنوات الحرب السورية. وكان قد شغل منصب نائب وزير الداخلية، بعد مسيرة في العمل الأمني والعسكري، قبل انتقاله إلى رئاسة جهاز الاستخبارات العامة، وفق تقارير إعلامية.

وكان الشرع قد أصدر في فبراير 2026 مرسومًا بتعيين طحّان نائبًا لوزير الداخلية، في إطار إعادة تشكيل مؤسسات الدولة الأمنية والإدارية.