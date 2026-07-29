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الصحة العالمية: أوغندا لا تزال معرّضة لخطر إيبولا رغم توقف العدوى المحلية

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٨ مساءً
الصحة العالمية: أوغندا لا تزال معرّضة لخطر إيبولا رغم توقف العدوى المحلية
المواطن - فريق التحرير

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حذّرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن أوغندا لا تزال معرّضة لخطر انتشار فيروس إيبولا من الكونغو الديموقراطية المجاورة، رغم احتفالها بتعافي آخر مصاب بعدوى محلية.
ومر 42 يومًا على تعافي آخر مصاب بعدوى محلية في أوغندا ومغادرته مركز العلاج في 16 يونيو، من دون توثيق أي انتقال محلي لاحق للفيروس.
وكانت وزارة الصحة الأوغندية أعلنت الثلاثاء انتهاء تفشي إيبولا لعام 2026 رسميًا، لكن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن المعيار الدولي يقضي باحتساب 42 يومًا من تاريخ آخر تعرض محتمل للعدوى مرتبط بآخر حالة إصابة.
وتمثّل هذه المدة ضعف فترة الحضانة الأطول المعروفة للفيروس والبالغة 21 يومًا.
وقالت المنظمة الأممية إنه نظرًا لمغادرة آخر مصاب وافد من الكونغو الديموقراطية مركز المعالجة في 16 يوليو، فإنها ستواصل مراقبة الوضع مدة 42 يومًا بدءًا من ذلك التاريخ “إجراءً احترازيًا إضافيًا للتأكد من عدم إغفال أي سلسلة عدوى”.

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