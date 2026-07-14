الصحة العالمية تحذر من تجاوز تفشي الإيبولا في الكونغو الديمقراطية قدرات الاستجابة

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حذّرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوتيرة تتجاوز قدرات الاستجابة، رغم التقدم المحرز في العلاج والفحوصات وتعقب المخالطين.
وأوضحت المنظمة أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 1,926 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 702 حتى 11 يوليو الجاري، ليُعد ثالث أكبر تفشٍ للإيبولا على مستوى العالم، مشيرةً إلى أن وفاة عدد من المصابين داخل مجتمعاتهم قبل تلقي الرعاية الصحية تمثل مصدر قلق رئيسًا.
ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز الكشف المبكر، وتعقب المخالطين، وسد فجوة التمويل المقدرة بـ70 مليون دولار أمريكي.