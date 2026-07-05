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الصناعات العسكرية تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٥ مساءً
الصناعات العسكرية تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف
المواطن - واس

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أعلنت الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف، لاستقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية للالتحاق بمنشآت قطاع الصناعات العسكرية، والإسهام في تحقيق مستهدفات التوطين، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ويستهدف البرنامج خريجي المرحلة الثانوية من الجنسين، ويقدم مسارًا تدريبيًا يجمع بين التأهيل العلمي والمهني والفرص الوظيفية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على تلبية احتياجات القطاع ودعم نموه.

وتُعد الأكاديمية إحدى مبادرات إستراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية، التي أطلقتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ لتمكين القوى البشرية في القطاع، وتأهيلها في المجالات التقنية والهندسية والعلمية، للإسهام في بناء قدرات وطنية مستدامة من خلال برامج تدريبية وفق معايير متقدمة، وشراكات إستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص.

وتأتي هذه البرامج امتدادًا لدور الأكاديمية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، في دعم منشآت القطاع لتحقيق مستهدفات توطين الصناعات العسكرية، ونقل المعرفة والتقنيات، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ودعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق إلى الاطلاع على شروط القبول والتسجيل عبر بوابة القبول الإلكترونية.

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