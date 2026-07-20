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الصين تبقي سعر الفائدة الرئيسي للقروض السنوية عند 3%

الإثنين ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
الصين تبقي سعر الفائدة الرئيسي للقروض السنوية عند 3%
المواطن - فريق التحرير

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أبقت الصين اليوم، على سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل سنة واحدة عند 3 في المئة، ليظل دون تغيير عن الشهر السابق.
كما ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل أكثر من خمس سنوات، والذي يعتمد عليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.5 في المئة، وفقًا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.

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