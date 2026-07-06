الصين تجري تجربة صاروخية بالمحيط الهادئ واليابان تنتقد

أعلنت البحرية الصينية، اليوم الاثنين، تنفيذ تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ في المحيط الهادئ، وذلك عقب تحذيرات صدرت من دول في المنطقة بشأن نية بكين إجراء اختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات.

وقال المتحدث باسم البحرية الصينية وانغ شيويه منغ، في بيان نُشر عبر تطبيق “ويتشات”، إن غواصة نووية استراتيجية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي أطلقت في الساعة 12:01 ظهرًا من السادس من يوليو صاروخًا استراتيجيًا مزودًا برأس حربي تدريبي، باتجاه أعالي البحار في المحيط الهادئ، حيث سقط بدقة داخل منطقة محددة مسبقًا.

تجربة صاروخية بالمحيط الهادئ

من جانبها، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن السلطات الصينية أن التجربة تُعد “إجراءً روتينيًا” ضمن التدريبات العسكرية السنوية، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الدول المعنية مسبقًا بها.

في المقابل، دعت اليابان الصين إلى التراجع عن إجراء هذه التجربة، مؤكدة في بيان مشترك لوزارات الخارجية والدفاع أن طوكيو طلبت بشدة إعادة النظر في الإطلاق، لضمان عدم تهديد أمنها، خاصة فيما يتعلق بمسارات التحليق المحتملة داخل مجالها الجوي.

وكانت وسائل إعلام أسترالية قد أفادت في وقت سابق بأن الصين تستعد لإطلاق صاروخ باليستي مزود برأس حربي وهمي في جنوب المحيط الهادئ خلال 24 ساعة، مع إخطار دبلوماسيين في المنطقة مسبقًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل توقيع أستراليا وفيجي اتفاقية دفاعية جديدة في وقت سابق من اليوم، تنص على التزام متبادل بتقديم الدعم في حال تعرض أي من البلدين لهجوم، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.