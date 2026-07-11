Icon

ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة Icon وزير الخارجية يبحث تطورات الأحداث في المنطقة مع نظيره الباكستاني Icon الملك سلمان يصدر عددًا من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات لعدد من المسؤولين Icon بأمر الملك سلمان.. تعيين عبدالاله الدحيم نائبًا لمحافظ البنك المركزي بالمرتبة الممتازة Icon أوامر ملكية.. تعيين طلال الحمود نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة Icon أوامر ملكية.. تعيين محمد المطلق نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة Icon بأمر الملك سلمان.. تعيين احسان بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة Icon أوامر ملكية.. تعيين شلعان بن شلعان مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة Icon بأمر الملك سلمان.. إعفاء شلعان بن شلعان وكيل النيابة العامة من منصبه Icon أوامر ملكية.. إعفاء احمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية وتعيين بندر الخريف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الصين ترفع مستوى الإنذار لمواجهة العواصف المطرية مع اقتراب الإعصار “بافي”

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٤٢ مساءً
الصين ترفع مستوى الإنذار لمواجهة العواصف المطرية مع اقتراب الإعصار “بافي”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية اليوم إنذارًا باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير المكون من أربع درجات، تزامنًا مع توقعات بوصول الإعصار “بافي” إلى اليابسة على الساحل الشرقي للصين فجر غد.
وحذّر المركز من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة خلال الساعات الـ24 المقبلة على عدد من المناطق، تشمل مقاطعات تشجيانغ وفوجيان وجيانغشي وآنهوي وخبي، إضافةً إلى العاصمة بكين.
وتوقع المركز الوطني أن تتراوح كميات الأمطار بين (250) و(500) ملم في أجزاء من تشجيانغ وفوجيان، وأن تصل إلى (800) ملم في بعض مناطق جزيرة تايوان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تايوان ترصد 14 سفينة صينية حول أراضيها
العالم

تايوان ترصد 14 سفينة صينية حول أراضيها

العالم
الصين تجري تجربة صاروخية بالمحيط الهادئ واليابان تنتقد
العالم

الصين تجري تجربة صاروخية بالمحيط الهادئ واليابان...

العالم