الصين ترفع مستوى الإنذار لمواجهة العواصف المطرية مع اقتراب الإعصار “بافي”

أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية اليوم إنذارًا باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير المكون من أربع درجات، تزامنًا مع توقعات بوصول الإعصار “بافي” إلى اليابسة على الساحل الشرقي للصين فجر غد.

وحذّر المركز من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة خلال الساعات الـ24 المقبلة على عدد من المناطق، تشمل مقاطعات تشجيانغ وفوجيان وجيانغشي وآنهوي وخبي، إضافةً إلى العاصمة بكين.

وتوقع المركز الوطني أن تتراوح كميات الأمطار بين (250) و(500) ملم في أجزاء من تشجيانغ وفوجيان، وأن تصل إلى (800) ملم في بعض مناطق جزيرة تايوان.