الطائف.. اعتدال الأجواء والطبيعة الخضراء يعززان مكانتها وجهةً صيفيةً جاذبةً

تواصل محافظة الطائف ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات السياحية الصيفية في المملكة، بفضل اعتدال أجوائها، وتنوع تضاريسها الطبيعية، ووفرة متنزهاتها وحدائقها، التي تستقطب سنويًا آلاف الزوار والمصطافين الباحثين عن المناخ اللطيف والطبيعة الخضراء.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية خلال جولتها الميدانية توافد أعداد كبيرة من الزوار إلى المتنزهات والحدائق والمرتفعات السياحية، لا سيما في منطقتي الشفا والهدا، حيث تشهد المواقع الطبيعية حركة نشطة من الأسر والمتنزهين للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والمناظر الطبيعية التي تمتاز بها المحافظة خلال موسم الصيف.

وأوضح المرشد السياحي أحمد الجعيد أن الطائف تقع على ارتفاع يتراوح بين (1700) و(1900) متر فوق مستوى سطح البحر، ما يمنحها درجات حرارة معتدلة صيفًا تتراوح غالبًا بين (28) و(35) درجة مئوية، لتشكل مقصدًا مفضلًا للهروب من حرارة الصيف في العديد من مناطق المملكة.

وأفاد الجعيد أن المحافظة تزخر بتنوع طبيعي يجمع بين المرتفعات الجبلية والأودية والغابات والمدرجات الزراعية، إلى جانب المسطحات الخضراء التي تتجاوز مساحتها أربعة ملايين متر مربع، مما يعزز جودة الحياة، ويمنح الزوار تجربة سياحية تجمع بين الطبيعة والهواء النقي، موضحًا أن الطائف تضم (135) حديقةً ومنتزهًا موزعة في أنحاء المحافظة، إضافة إلى عدد من المواقع الطبيعية المفتوحة التي تشهد فعاليات وأنشطة متنوعة خلال موسم الصيف، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والترفيهية.

وأشار الجعيد أن المحافظة تتميز كذلك بقربها من مكة المكرمة وجدة، مما يجعلها وجهةً سهلة الوصول، إلى جانب ما تمتلكه من بنية تحتية سياحية متطورة، وخدمات متنوعة، وأسواق ومرافق ترفيهية، أسهمت في تعزيز مكانتها على خارطة السياحة الداخلية.

من جانبه، أكد عدد من الزوار والمصطافون الذين التقتهم “واس” أن اعتدال الطقس، والطبيعة الخلابة، وتعدد المتنزهات والمواقع المفتوحة، تمثل أبرز عوامل الجذب لقضاء الإجازات الصيفية في الطائف، التي تجمع بين جمال الطبيعة، وثراء المقومات السياحية، وتنوع الخيارات الترفيهية، لتظل إحدى أبرز المصايف في المملكة.