Icon

ترامب يهدد إيران مجددًا: الأسبوع المقبل سيكون الأسوأ Icon كأس العالم 2026.. ردود أفعال متباينة بين الرضى والغضب بعد مبارة فرنسا وإسبانيا Icon الوقاية من 45% من حالات الخرف ممكنة عبر اعتماد أنماط حياة صحية Icon تركي بن فيصل ينقل تعازي القيادة إلى أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني Icon “السراب”.. خديعة الضوء التي حيرت الرحّالة وألهمت الأدباء عبر التاريخ Icon نائب وزير البيئة يدشّن مشروع المدارس الحقلية الرقمية Icon “BSF” يُطلق معسكر “رواد المستقبل” ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية Icon هبوط أسعار النفط إلى أقل من 84 دولارًا للبرميل Icon الأجواء الماطرة تجذب زوار منتزه رغدان بالباحة Icon وزير الخزانة الأمريكي: سنطرح عملة ذهبية تحمل صورة ترامب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الطائف.. سياحة الفاكهة وجمال المكان

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
الطائف.. سياحة الفاكهة وجمال المكان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

مع فصل الصيف، تتحول محافظة الطائف إلى لوحة زراعية نابضة بالحياة، تتداخل فيها بساتين الفاكهة مع المرتفعات الجبلية والأودية، لتقدم نمطًا سياحيًا متفردًا يجمع بين الإنتاج الزراعي وجمال الطبيعة، ويمنح الزائر تجربة تتجاوز التنزه إلى معايشة تفاصيل الحياة الريفية واستكشاف أحد أبرز المواسم الزراعية في المملكة.
وتشهد مزارع المحافظة خلال هذه الفترة ذروة إنتاجها من المشمش والخوخ والعنب والرمان والبرشومي والتوت، لتصبح مقصدًا للزوار الراغبين في التجول بين الأشجار المثمرة، وقطف الفاكهة مباشرة من المزارع، والاطلاع على أساليب الزراعة التقليدية التي حافظ عليها الأهالي عبر أجيال متعاقبة.
وتنتشر المزارع في الشفا والهدا ووادي محرم ووادي ليه والبني والأعمق، حيث أسهم التنوع المناخي للمزارع، وارتفاعات المحافظة وخصوبة تربتها في إنتاج محاصيل موسمية عُرفت بجودتها، لتتحول هذه المواقع إلى وجهات تستقطب محبي الطبيعة والباحثين عن التجارب الريفية الأصيلة.
وأوضح المرشد السياحي أحمد الجعيد، في حديثه لـ”واس”، أن موسم الفاكهة أصبح أحد المحركات الرئيسة للحركة السياحية في المحافظة، إذ يتزامن مع ارتفاع أعداد المصطافين، ويمنح الزائر فرصة لاكتشاف الجانب الزراعي للطائف من خلال جولات ميدانية داخل المزارع، والتعرف على المنتجات المحلية، والتفاعل مع المزارعين، مما يضفي على الرحلة طابعًا إنسانيًا وثقافيًا مميزًا.
وأضاف الجعيد أن هذا النمط من السياحة أسهم في تنويع المنتج السياحي، ودعم المزارعين والأسر المنتجة، وتنشيط الأسواق المحلية، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في المزارع السياحية والنزل الريفية، التي أصبحت جزءًا من منظومة السياحة المستدامة بالمحافظة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العمارة الحجرية في الطائف.. إرثٌ معماريٌ يحفظ هوية المكان ويعزز جاذبيته السياحية
السعودية

العمارة الحجرية في الطائف.. إرثٌ معماريٌ يحفظ...

السعودية