الطائف.. سياحة الفاكهة وجمال المكان

مع فصل الصيف، تتحول محافظة الطائف إلى لوحة زراعية نابضة بالحياة، تتداخل فيها بساتين الفاكهة مع المرتفعات الجبلية والأودية، لتقدم نمطًا سياحيًا متفردًا يجمع بين الإنتاج الزراعي وجمال الطبيعة، ويمنح الزائر تجربة تتجاوز التنزه إلى معايشة تفاصيل الحياة الريفية واستكشاف أحد أبرز المواسم الزراعية في المملكة.

وتشهد مزارع المحافظة خلال هذه الفترة ذروة إنتاجها من المشمش والخوخ والعنب والرمان والبرشومي والتوت، لتصبح مقصدًا للزوار الراغبين في التجول بين الأشجار المثمرة، وقطف الفاكهة مباشرة من المزارع، والاطلاع على أساليب الزراعة التقليدية التي حافظ عليها الأهالي عبر أجيال متعاقبة.

وتنتشر المزارع في الشفا والهدا ووادي محرم ووادي ليه والبني والأعمق، حيث أسهم التنوع المناخي للمزارع، وارتفاعات المحافظة وخصوبة تربتها في إنتاج محاصيل موسمية عُرفت بجودتها، لتتحول هذه المواقع إلى وجهات تستقطب محبي الطبيعة والباحثين عن التجارب الريفية الأصيلة.

وأوضح المرشد السياحي أحمد الجعيد، في حديثه لـ”واس”، أن موسم الفاكهة أصبح أحد المحركات الرئيسة للحركة السياحية في المحافظة، إذ يتزامن مع ارتفاع أعداد المصطافين، ويمنح الزائر فرصة لاكتشاف الجانب الزراعي للطائف من خلال جولات ميدانية داخل المزارع، والتعرف على المنتجات المحلية، والتفاعل مع المزارعين، مما يضفي على الرحلة طابعًا إنسانيًا وثقافيًا مميزًا.

وأضاف الجعيد أن هذا النمط من السياحة أسهم في تنويع المنتج السياحي، ودعم المزارعين والأسر المنتجة، وتنشيط الأسواق المحلية، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في المزارع السياحية والنزل الريفية، التي أصبحت جزءًا من منظومة السياحة المستدامة بالمحافظة.