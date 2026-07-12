Icon

الطنطورة.. ساعةٌ شمسيةٌ حفظت تقويم المواسم الزراعية في العُلا Icon الأدنى منذ أكثر من 25 عامًا.. السعودية تسجل شبه اختفاء للعواصف الغبارية خلال يونيو Icon إزالة 48.4 مليون متر مكعب من الرمال في 2025 عن حرم الطريق Icon اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2027 وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان اتفاقية تعاون في البحث والابتكار Icon قطر: استمرار الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يقوض جهود احتواء التوتر Icon #يهمك_تعرف | صندوق التنمية العقارية يطلق برنامج “التمويل البديل” لدعم تملك المساكن Icon الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية المتكررة Icon دوريات الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب 54 كجم من مادة الحشيش المخدر Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة Icon قطر تعلن موعد صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الطنطورة.. ساعةٌ شمسيةٌ حفظت تقويم المواسم الزراعية في العُلا

الأحد ١٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٠ مساءً
الطنطورة.. ساعةٌ شمسيةٌ حفظت تقويم المواسم الزراعية في العُلا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تقف “الطنطورة” في قلب البلدة القديمة بمحافظة العُلا، شاهدًا على إرثٍ حضاري ارتبط بحياة الإنسان في المنطقة عبر مئات السنين؛ إذ شكّلت مرجعًا زمنيًا اعتمد عليه الأهالي في تحديد المواسم الزراعية وتعاقب الفصول، وأسهمت في تنظيم الأنشطة المرتبطة بالزراعة والحياة اليومية، لتغدو إحدى أبرز المعالم التراثية التي تجسد ذاكرة المكان وأصالته.

وتتمثل “الطنطورة” في مزولة شمسية أُنشئت وفق نظام دقيق يعتمد على حركة الشمس والظل، واستُخدمت عبر أجيال متعاقبة لتحديد مواعيد دخول المواسم الزراعية، وبداية المربعانية، والفصول الأربعة، بما يعكس ما امتلكه سكان العُلا من معرفة بالبيئة والظواهر الطبيعية، وقدرتهم على توظيفها في تنظيم شؤون حياتهم.

وتحتفظ “الطنطورة” بمكانتها في قلب البلدة القديمة، التي يعود تاريخها إلى نحو سبعة قرون، حيث تتناغم مع النسيج العمراني التقليدي للمباني والأسواق والممرات التاريخية، لتروي جانبًا من تاريخ العُلا، وتمنح الزوار تجربة تستحضر ملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها الواحة عبر العصور.

وتواصل البلدة القديمة استقبال زوارها بوصفها إحدى أبرز الوجهات الثقافية والتراثية في المحافظة، فيما تظل “الطنطورة” رمزًا للمعرفة المتوارثة، وشاهدًا على ما بلغته المجتمعات المحلية من دقة في قياس الزمن وتنظيم مواسمها الزراعية، بما يعكس عمق الإرث الحضاري الذي تزخر به العُلا، ويؤكد استمرارية حضوره في المشهد الثقافي حتى اليوم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد