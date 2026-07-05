العبدالعالي يحتفل بزواج نجله خالد في الأحساء

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احتفل مساعد وزير الصحة للخدمات الصحية الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، مساء الجمعة 18 محرم 1448هـ، بزواج نجله خالد على كريمة الدكتور عبدالله بن خالد العبدالعالي، وذلك في قاعة الاحتفالات بفندق الإنتركونتيننتال بالأحساء، وسط حضور جمع من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين والأعيان والأقارب والأصدقاء، الذين شاركوا الأسرتين فرحتهما بهذه المناسبة، مقدمين التهاني والتبريكات للعروسين، ومتمنين لهما حياة زوجية سعيدة.