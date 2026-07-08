العثور على حطام طائرة الشحن الباكستانية والبحث عن أفراد طاقمها

عثرت فرق الإنقاذ الباكستانية، اليوم، على حطام طائرة شحن من طراز “بوينج 737” خلال عملية بحث في أعماق البحر، وذلك بعد (12) ساعة من اختفائها قبالة سواحل كراتشي، فيما تواصل الفرق جهودها للعثور على أفراد طاقمها الخمسة الذين كانوا على متنها.

وأوضحت هيئة المطارات الباكستانية، في بيان، أن حطام طائرة الشحن التابعة لشركة “كيه.2 إيروايز” انتُشل على بعد (53) ميلًا بحريًا، أي نحو (98) كيلومترًا، جنوب ميناء أورمارا.