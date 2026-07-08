العثور على حطام طائرة الشحن الباكستانية والبحث عن أفراد طاقمها قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت جامعة تبوك تعلن دليل القبول الجامعي للعام 1448هـ مصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين المنظمة البحرية الدولية تدعو لحماية البحارة العالقين في مضيق هرمز ترامب: لا أتوقع نشوب صراع جديد في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام “الكر”.. أداة تراثية في القصيم تتحدى الزمن وتحفظ مهنة صعود النخيل السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين إعادة انتخاب المملكة نائبًا لرئيس هيئة الدستور الغذائي الدولية (CODEX) حتى عام 2027 الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو
عثرت فرق الإنقاذ الباكستانية، اليوم، على حطام طائرة شحن من طراز “بوينج 737” خلال عملية بحث في أعماق البحر، وذلك بعد (12) ساعة من اختفائها قبالة سواحل كراتشي، فيما تواصل الفرق جهودها للعثور على أفراد طاقمها الخمسة الذين كانوا على متنها.
وأوضحت هيئة المطارات الباكستانية، في بيان، أن حطام طائرة الشحن التابعة لشركة “كيه.2 إيروايز” انتُشل على بعد (53) ميلًا بحريًا، أي نحو (98) كيلومترًا، جنوب ميناء أورمارا.