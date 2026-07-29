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“العرضة الجنوبية” تحتفي بزوار دار عوضة التراثية في صيف الباحة

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٩ مساءً
“العرضة الجنوبية” تحتفي بزوار دار عوضة التراثية في صيف الباحة
المواطن - فريق التحرير

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استقطبت العرضة الجنوبية في دار عوضة التراثية بمنطقة الباحة، أعدادًا كبيرة من الزوار ومحبي التراث ضمن فعاليات صيف الباحة 2026، التي تعكس أصالة الموروث الشعبي وتبرز الهوية الثقافية للمنطقة.
وجذبت العرضة الجنوبية محبي التراث، الذين تفاعلوا مع الفنون الشعبية، واستمتعوا بالأجواء التراثية التي تعكس عمق الموروث الثقافي، وتسهم في تعزيز حضور التراث بوصفه من المقومات السياحية والثقافية في منطقة الباحة.
وتضم دار عوضة مباني مبنية وفق الطراز المعماري، المستوحى من تراث المنطقة وتتميز بالأبواب الخشبية المنقوشة بزخارف الباحة والزافر الذي يعد من أبرز عناصر البيت القديم، إلى جانب تفاصيل معمارية تجسد أصالة البناء التقليدي في الباحة.
وتحتضن الدار أركانًا تراثية وحرفًا يدوية تقدمها أياد وطنية، إضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة التي تعرض منتجاتها المحلية وتقدم الأكلات الشعبية التي تشتهر بها منطقة الباحة.

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