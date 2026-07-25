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العليمي: الحكومة اليمنية تتعهد بالعمل مع تحالف دعم الشرعية لحماية الممرات المائية

السبت ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
العليمي: الحكومة اليمنية تتعهد بالعمل مع تحالف دعم الشرعية لحماية الممرات المائية
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، على تعهد حكومة بلاده بالعمل مع تحالف دعم الشرعية لحماية الممرات المائية.

وأضاف العليمي، عبر منصة (إكس)، أن المليشيات الحوثية الإرهابية وداعموها، تصر في كل مرة تلوح فيها فرصة للتهدئة، على المقامرة بمصالح الشعب اليمني، والزج بالبلاد في أزمات متلاحقة خدمة لأجندات النظام الإيراني، متجاهلة أن إرادة اليمنيين، وتطلعاتهم إلى الدولة والكرامة، والأمن والاستقرار،
ليست ورقة مساومة ولن تكون.

وتابع أن الحكومة اليمنية تؤكد تعهدها بالعمل الوثيق مع تحالف دعم الشرعية، وشركائها في المجتمع الدولي، من أجل الردع الحازم للتهديد، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب والتهريب، والجريمة المنظمة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية، والتزامًا مطلقا بأمن اليمن والمنطقة، والسلام العالمي.

وأوضح العليمي أن الميليشيات الحوثية، عليها إدراك أنه لا خيار أمامها سوى الاستجابة لإرادة الشعب اليمني، وأن استمرارها في نهج التصعيد، ليس إلا مضيعة للوقت، واستنزاف لما تبقى من مقدرات البلاد، دون أن يبدل ذلك قناعة اليمنيين، وتمسكهم بهدف إنهاء الانقلاب، وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني.

 

 

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