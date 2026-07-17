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السعودية

العناية بشؤون الحرمين الشريفين تتيح خدمة متابعة كثافة المطاف والمسعى لحظيًا

الجمعة ١٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
العناية بشؤون الحرمين الشريفين تتيح خدمة متابعة كثافة المطاف والمسعى لحظيًا
المواطن - واس

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أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة إلكترونية تُمكّن قاصدي المسجد الحرام من الاطلاع على حالة كثافة المطاف والمسعى لحظيًا، بما يسهم في اختيار المسار الأقل ازدحامًا، وتيسير أداء النسك بانسيابية.
وتعرض الخدمة مؤشرات مباشرة لكثافة المطاف والمسعى مع تحديثات لحظية، إلى جانب مؤشرات ذكية تساعد المستفيدين على اختيار المسارات الأقل ازدحامًا، بما يعزز كفاءة إدارة الحشود، ويرفع جودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.
ودعت الهيئة الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى الوصول إليها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، والاستفادة من المعلومات المحدثة التي توفرها بما يدعم انسيابية الحركة داخل المسجد الحرام، ويُسهم في تحسين تجربة الطواف والسعي.

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