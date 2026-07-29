العنف في دارفور يتسبب في نزوح أكثر من 20 ألف شخص

​أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، أن النزاع المسلح والعنف في إقليم دارفور تسببا في نزوح أكثر من 20 ألف شخص خلال الفترة الأخيرة، في وقت تتفاقم فيه الاحتياجات الإنسانية مع استمرار تفشي مرض الكوليرا في السودان.

وحذر المكتب في بيان من أن نقص التمويل يحد من قدرة الوكالات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، حيث لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان 40%، مع تلقي 1.1 مليار دولار فقط من أصل 2.9 مليار دولار مطلوبة للعام الجاري.