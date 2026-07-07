العُلا.. حين تتنافس الأرض والسماء على إبهار الزائر

في كثير من الوجهات السياحية تبدأ التجربة من الأرض وتنتهي عندها، أما في العُلا فإنها تمتد إلى السماء؛ فبين تضاريسٍ تحفظ ذاكرة ملايين السنين، وسماءٍ تُعد من بين الأنقى عالميًا، يعيش الزائر تجربة لا تقتصر على معالمها الطبيعية والأثرية، بل تمتد إلى فضاءٍ يزخر بالنجوم والكواكب والمجرات، لتغدو الأرض والسماء شريكين في صناعة الدهشة، في مشهدٍ تنفرد به العُلا ويزداد حضوره خلال فصل الصيف.

وتبدأ الرحلة بين جبالٍ شاهقة وتكويناتٍ صخرية صاغتها التحولات الجيولوجية عبر ملايين السنين، وأوديةٍ وواحاتٍ تحتضن مواقع أثرية تروي فصولًا متعاقبة من تاريخ الحضارات الإنسانية، فيما يتحول المشهد مع غروب الشمس إلى لوحةٍ أخرى، تتصدرها سماءٌ صافية تفتح للزائر نافذة على الكون، لينتقل بسلاسة من استكشاف تاريخ الأرض إلى التأمل في اتساع السماء.

ولا تمثل السماء في العُلا عنصرًا جماليًا فحسب، بل أصبحت إحدى أبرز المقومات السياحية التي تستقطب الزوار، بفضل انخفاض مستويات التلوث الضوئي ونقاء الأجواء، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة المحافظة وجهةً رائدة للسياحة الفلكية، وإدراج عددٍ من مواقعها ضمن مواقع السماء المظلمة المعتمدة، لتوفر بيئة استثنائية لرصد النجوم والكواكب والمجرات، وممارسة التصوير الفلكي والتأمل الليلي.



وامتدت هذه الرؤية إلى تصميم منظومة الإضاءة في الطرق والمرافق والأماكن العامة، التي روعي فيها تطبيق معايير هندسية تحد من التلوث الضوئي، بما يحقق توازنًا بين إبراز جمال المعالم الطبيعية والأثرية والمحافظة على صفاء السماء الليلية، ليحظى الزائر بتجربة بصرية متكاملة، يستمتع خلالها بتفاصيل المشهد على الأرض، وبسماءٍ مرصعة بالنجوم في الوقت ذاته.

ومع حلول المساء خلال فصل الصيف، تمتد التجارب السياحية إلى ما بعد غروب الشمس، حيث يقصد الزوار المواقع المفتوحة لخوض تجارب الرصد الفلكي، والتصوير الليلي، والتأمل تحت السماء الصافية، إلى جانب الجلسات والرحلات في المواقع الطبيعية، لتصبح ساعات الليل امتدادًا للتجربة السياحية، وعنصرًا رئيسًا في استكشاف العُلا خلال هذا الموسم.

وتضيف رحلات المناطيد، التي تستضيفها العُلا سنويًا، بعدًا استثنائيًا لهذه التجربة؛ إذ تمنح الزائر فرصة التحليق مع ساعات الصباح الأولى فوق الجبال والأودية والمواقع الأثرية، في مشهد بانورامي يجمع بين امتداد السماء وروعة التضاريس، ليشاهد المكان من زاوية مختلفة تتكامل فيها عناصر الطبيعة، وتلتقي فيها دهشة التحليق في السماء بعظمة المشهد على الأرض.

ويعكس هذا التكامل رؤية العُلا في تطوير منظومة سياحية مستدامة تستثمر تنوع مقوماتها، وتقدم تجارب نوعية متكاملة تثري رحلة الزائر في مختلف الأوقات، بما يعزز مكانتها وجهةً عالمية تتجدد فيها التجارب بتنوع المكان وثراء محتواه على مدى العام.

وفي العُلا، تبدو الأرض والسماء وكأنهما تتنافسان على إبهار الزائر؛ فالأرض تروي تاريخ الحضارات بين جبالها وأوديتها ومواقعها الأثرية، فيما تكشف السماء ليلًا اتساع الكون بنجومه وكواكبه ومجراته، لتكتمل التجربة بين مشهدين يصنع كلٌ منهما دهشته الخاصة، ويجتمعان في وجهة واحدة، جعلت من العُلا نموذجًا عالميًا يجمع بين ثراء الطبيعة، وعمق التاريخ، وسحر السماء في تجربة سياحية متكاملة على مدى العام.