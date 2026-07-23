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الغذاء والدواء تمنع دخول أكثر من 301 طنٍ من المواد الغذائية المخالفة

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٢ مساءً
الغذاء والدواء تمنع دخول أكثر من 301 طنٍ من المواد الغذائية المخالفة
المواطن - واس

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أكَّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها منعت دخول أكثر من (301) طنٍ من المنتجات الغذائية المخالفة إلى المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد ثبوت تلوثها بميكروبات قد تؤدي إلى التسمم الغذائي.
وأوضحت “الغذاء والدواء” أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهودها الرقابية الرامية إلى حماية صحة المستهلك، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة، بما يؤكد فاعلية منظومتها الرقابية في التحقق من سلامة المنتجات الغذائية ويسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز سلامة الغذاء.
وفي السياق ذاته، نفذت الهيئة خلال الفترة نفسها (17,096) زيارة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لرقابتها، أسفرت عن ضبط (1,960) منشأة مخالفة، و (1,016) منتجًا مخالفًا، وذلك ضمن جهودها المستمرة لرفع مستوى الامتثال، والتحقق من التزام المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشرافها بالأنظمة واللوائح الفنية المعتمدة، وتعزيز سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.
ولفتت “الغذاء والدواء” النظر إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتشريعات الرسمية، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار جهودها الرقابية على المنتجات والمنشآت الخاضعة لإشرافها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى إيقاف النشاط أو السجن أو غرامات مالية تصل إلى (10) ملايين ريال سعودي، كما دعت الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات المرصودة عبر الرقم الموحد (19999).

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