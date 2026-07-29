الغطاء النباتي يطرح 10 فرص تنمية مستدامة بشراكات استثمارية في الباحة

طرح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 10 فرص استثمارية في عددٍ من المتنزهات الوطنية بمنطقة الباحة، ضمن جهوده المستمرة لتنمية الغطاء النباتي وتعزيز الاستثمار المستدام في جميع مناطق المملكة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم سياحة الوجهات الطبيعية، والإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030.

وأوضح المركز أن هذه الفرص الاستثمارية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر بيئي واقتصادي مستدام؛ بهدف تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها واستدامتها، وتعزيز كفاءة استثمار الموارد الطبيعية، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية، ويعزز الاستدامة البيئية وجودة الحياة، كما يُسهم في خلق قيمة مضافة للمجتمعات المحلية، ودعم الاقتصاد الوطني.

وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة في منطقة الباحة مجموعة متنوعة من الأنشطة، من أبرزها التخييم، والكرفانات، والسياحة البيئية، بما يسهم في تطوير المتنزهات الوطنية، وترسيخ مكانتها باعتبارها وجهاتٍ طبيعية جاذبة للزوار من داخل المملكة وخارجها.

يُذكر أن المركز يعمل على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ورؤية السعودية 2030.