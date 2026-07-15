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الغطاء النباتي يطرح 16 فرصة تنمية مستدامة بالقصيم

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٧ صباحاً
الغطاء النباتي يطرح 16 فرصة تنمية مستدامة بالقصيم
المواطن - واس

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طرح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 16 فرصة استثمارية في عددٍ من المتنزهات الوطنية بمنطقة القصيم، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم سياحة الوجهات الطبيعية، والإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
وأوضح المركز أن هذه الفرص الاستثمارية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر بيئي واقتصادي مستدام؛ بهدف تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها واستدامتها، وتعزيز كفاءة استثمار الموارد الطبيعية، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية، ويعزز الاستدامة البيئية وجودة الحياة، ويُسهم في خلق قيمة مضافة للمجتمعات المحلية، ودعم الاقتصاد الوطني.
وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة في منطقة القصيم مجموعة متنوعة من الأنشطة، من أبرزها التخييم، والكرفانات، والسياحة البيئية، والأنشطة والفعاليات، والخدمات، والمشاتل والإنتاج النباتي، بما يسهم في تطوير المتنزهات الوطنية، وترسيخ مكانتها بوصفها وجهاتٍ طبيعية جاذبة للزوار من داخل المملكة وخارجها.
يُذكر أن المركز يعمل على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ورؤية المملكة 2030.

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