الفئات المستثناة من شرط إضافة التابعين في المسكن لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي

أوضح حساب الضمان الاجتماعي والتمكين الفئات المشمولة باستثناء شرط إضافة التابعين في المسكن لاحتساب الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي.

الفئات المستثناة من شرط إضافة التابعين

ويشمل الاستثناء مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي السابق المنتقلين إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور من الفئات التالية:

كبار السن (60 عاما فأكثر) ممن ليس لهم دخل.

الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأيتام ذوي الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل.

ولفت حساب الضمان الاجتماعي والتمكين أن تطبيق الاستثناء يبدأ اعتبارًا من دورة الأهلية (56).