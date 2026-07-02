الفئات المستثناة من شرط إضافة التابعين في المسكن لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي رئيس وزراء الأردن يطلب استقالة وزير العمل بسبب تضارب مصالح ترامب يصف النفقات الدفاعية لألمانيا ودول أخرى في الناتو بأنها مثيرة للضحك فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع وزير خارجية باكستان الهيئة الملكية لمدينة الرياض: إنشاء ثلاثة جسور ضمن مشروع الدائري الشمالي إيطاليا: منطقة فينيتو تعلن حالة الطوارئ بسبب الجفاف فيصل بن فرحان ينقل لنظيره الفنزويلي تعازي المملكة في ضحايا الزلزالين فنزويلا: إنقاذ فرد أمن من تحت ركام متجر بعد 8 أيام من الزلزالين جامعة القصيم تعلن شروط القبول للعام الجامعي 1448-1449هـ جامعة حائل تتيح التخصيص لطلبة السنة الأولى المشتركة
أوضح حساب الضمان الاجتماعي والتمكين الفئات المشمولة باستثناء شرط إضافة التابعين في المسكن لاحتساب الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي.
ويشمل الاستثناء مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي السابق المنتقلين إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور من الفئات التالية:
ولفت حساب الضمان الاجتماعي والتمكين أن تطبيق الاستثناء يبدأ اعتبارًا من دورة الأهلية (56).
اطّلع على الفئات المشمولة باستثناء شرط إضافة التابعين في المسكن لاحتساب الحد الأدنى للمعاش#الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/FBsk5zJIn8
— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) July 2, 2026