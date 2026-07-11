الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار بافي إلى 17 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار “بافي” في جنوب الفلبين إلى 17 قتيلا، مع استمرار البحث عن 9 مفقودين، وذلك وفقاً لما أعلنته هيئة الكوارث الوطنية اليوم السبت.

ولقي 10 من القتلى حتفهم في انهيار أرضي ببلدة مالاباتان في إقليم سارانجاني جنوبي الفلبين، فيما غرق اثنان في إقليم بوكيدنون، ولقي خمسة آخرون حتفهم في انهيار أرضي بإقليم لاناو ديل سور. وأصيب أربعة أشخاص جراء الانهيارات، وفقاً للهيئة.

وتجاوز عدد المتضررين من سوء الطقس نصف مليون شخص، بينهم أكثر من 11 ألف شخص أجبروا على الفرار من منازلهم.

ولم يضرب الإعصار الأراضي الفلبينية مباشرة، لكنه عزز الرياح الموسمية الجنوبية الغربية التي تسببت في هطول الأمطار الغزيرة على المناطق المتضررة.

وفي تايوان، أُلغيت أكثر من 1100 رحلة جوية داخلية ودولية اليوم السبت، كما عُلّقت خدمات العبارات البحرية، وتعطلت خدمات القطار فائق السرعة والقطارات المحلية، مع تشغيل بعض الخطوط بطاقة استيعابية مخفضة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأبقت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية التايوانية على تحذيراتها من الإعصار عند المستوى المتوسط برا وبحرا، متوقعة أن يقترب الإعصار من تايوان خلال النهار، مع هطول أمطار غزيرة هي الأكثر شدة خلال تأثير العاصفة.

وأكدت السلطات أن دائرة الإعصار غطت بالفعل شمال تايوان وشرقها، دون تسجيل وفيات أو إصابات كبيرة حتى الآن.

وتسبب هطول الأمطار والرياح القوية في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 68 ألفا و920 منزلا بشكل مؤقت أمس الجمعة، وفقاً لمركز عمليات الطوارئ المركزي.

كما قامت السلطات بإخلاء أكثر من 14 ألفا و210 من السكان من المناطق الجبلية المعرضة للانهيارات الأرضية كإجراء احترازي.