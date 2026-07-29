الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الدولار

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قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مواصلا نهجه الحذر في ظل استمرار متابعة تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي.
وبذلك يستقر نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.50% و3.75%، وهو المستوى الذي يعكس استمرار البنك المركزي الأميركي في تقييم تأثير السياسة النقدية الحالية على الاقتصاد.
ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي إعادة معدل التضخم إلى مستوى 2% على المدى الطويل، وهو الهدف الذي يعتبره البنك متوافقا مع تحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي المستدام.