Icon

الخارجية الأمريكية: سنواصل مع الحلفاء عزل إيران دبلوماسيًا واقتصاديًا Icon موريتانيا تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة Icon “العرضة الجنوبية” تحتفي بزوار دار عوضة التراثية في صيف الباحة Icon الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الدولار Icon وزارة الحج والعمرة تطلق “بوابة التكاملات” لتوحيد وتعزيز منظومة التكامل الرقمي Icon الجامعة العربية: الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد السعودية والأردن تصعيد خطير وغير مسؤول Icon بعد تهديد ترامب لـ إيران.. أسعار خام برنت تقفز 6.8% وتتجاوز 90 دولارًا للبرميل Icon اتحاد كرة القدم يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي أندية بطولة كأس خادم الحرمين Icon برعاية وزير الداخلية.. تدشين عدد من مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية Icon الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة على شبكة إيرانية تستغل الملاحة في مضيق هرمز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الدولار

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٦ مساءً
الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الدولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مواصلا نهجه الحذر في ظل استمرار متابعة تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي.

وبذلك يستقر نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.50% و3.75%، وهو المستوى الذي يعكس استمرار البنك المركزي الأميركي في تقييم تأثير السياسة النقدية الحالية على الاقتصاد.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي إعادة معدل التضخم إلى مستوى 2% على المدى الطويل، وهو الهدف الذي يعتبره البنك متوافقا مع تحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد