الفيضانات في بنغلاديش تودي بحياة (44) شخصًا

أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن أمطار موسمية غزيرة بحياة (44) شخصًا جنوب شرقي جمهورية بنغلاديش، وتسببت في تقطع السبل بأكثر من مليون شخص.

وأفادت وزارة إدارة الكوارث البنغلاديشية، بأن الفيضانات اجتاحت سبع مقاطعات، وحاصرت نحو (267,918) أسرة، فيما أسهم تضرر الطرق وانقطاع الكهرباء والاتصالات في إبطاء عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وأضافت أن فرقًا من الجيش والبحرية تواصل نقل الغذاء والمياه والأدوية بالقوارب إلى المناطق المعزولة.