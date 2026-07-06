القبض على مواطنين لترويجهما أدوية محظورة في المدينة المنورة

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين في منطقة المدينة المنورة لترويجهما أدوية خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، قبل إحالتهما إلى النيابة العامة.

ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية المناطق، أو من خلال رقم بلاغات المديرية (995) والبريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة.