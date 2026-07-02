Icon

ارتفاع أسعار النفط عند التسوية بنسبة 0.32% Icon ارتفاع ضحايا انفجار دمشق إلى 9 قتلى بينهم 6 محامين وإصابة 19 آخرين Icon مشاريع أنسنة الطرق والمرافق العامة تعزز جودة الحياة وتنشط الاقتصاد بعسير Icon الثعلب الأحمر.. أكبر أنواع الثعالب البرية وأكثرها انتشارًا في المملكة Icon الأمم المتحدة عن انفجار دمشق: استهداف المدنيين أمر غير مقبول Icon القبض على مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل وحاول دهس قائدها بالرياض Icon فلكية جدة: كوكب الزهرة يلمع ويزين سماء المملكة Icon الفئات المستثناة من شرط إضافة التابعين في المسكن لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي Icon رئيس وزراء الأردن يطلب استقالة وزير العمل بسبب تضارب مصالح Icon ترامب يصف النفقات الدفاعية لألمانيا ودول أخرى في الناتو بأنها مثيرة للضحك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
صدم سيارات متوقفة بالرياض

القبض على مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل وحاول دهس قائدها بالرياض

الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
القبض على مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل وحاول دهس قائدها بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي متداول وهو يسرق مركبة كانت في وضع التشغيل، قبل أن يتسبب في صدم عدد من المركبات المتوقفة ومحاولة دهس قائد المركبة المسروقة.

سرقة مركبة في الرياض

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أن المتهم أُوقف عقب رصد الواقعة، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف أن الجاني سرق مركبة وهي في وضع التشغيل، إلى جانب صدم عدد من المركبات المتوقفة، ومحاولة دهس قائد المركبة المسروقة أثناء الواقعة.

وأكدت دوريات الأمن بمنطقة الرياض أنه جرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق الأنظمة المعمول بها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهيئة الملكية لمدينة الرياض: إنشاء ثلاثة جسور ضمن مشروع الدائري الشمالي
السعودية

الهيئة الملكية لمدينة الرياض: إنشاء ثلاثة جسور...

السعودية
180 يومًا قبل بدء تطبيق الاعتماد الفني الإلزامي لمقاولي البنية التحتية في الرياض
السعودية

180 يومًا قبل بدء تطبيق الاعتماد الفني...

السعودية
“سلمان العالمي للغة العربية” ينظّم ندوة علمية عن السياسة الوطنية للغة العربية بين الرؤية والتطبيق
السعودية

“سلمان العالمي للغة العربية” ينظّم ندوة علمية...

السعودية
ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بأحد مراكز المساج
السعودية

ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب...

السعودية
ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في تبوك وإحالتهم للنيابة العامة
السعودية

ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في تبوك...

السعودية
دوريات الأمن بالرياض تضبط مقيمين ومخالفًا لنظام أمن الحدود لممارستهم التسول
أخبار رئيسية

دوريات الأمن بالرياض تضبط مقيمين ومخالفًا لنظام...

أخبار رئيسية
ضبط شبكة إجرامية بالرياض تمتهن تهريب المخدرات وترويجها والقبض على عناصرها وعددهم 22
أخبار رئيسية

ضبط شبكة إجرامية بالرياض تمتهن تهريب المخدرات...

أخبار رئيسية
القبض على مقيمين لترويجهما الحشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض
السعودية

القبض على مقيمين لترويجهما الحشيش وأقراصًا مخدرة...

السعودية