القبض على مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل وحاول دهس قائدها بالرياض

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ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي متداول وهو يسرق مركبة كانت في وضع التشغيل، قبل أن يتسبب في صدم عدد من المركبات المتوقفة ومحاولة دهس قائد المركبة المسروقة.
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أن المتهم أُوقف عقب رصد الواقعة، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأضاف أن الجاني سرق مركبة وهي في وضع التشغيل، إلى جانب صدم عدد من المركبات المتوقفة، ومحاولة دهس قائد المركبة المسروقة أثناء الواقعة.
وأكدت دوريات الأمن بمنطقة الرياض أنه جرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق الأنظمة المعمول بها.
📹 دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على شخص لسرقته مركبة في وضع التشغيل وصدم مركبات متوقفة ومحاولة دهس قائدها. pic.twitter.com/rewArjjGHp
— الأمن العام (@security_gov) July 2, 2026