القبض على مواطن لترويجه 107 كيلو قات في عسير أسعار النفط تغلق عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع المرور يوجه 6 إرشادات مهمة للقيادة الآمنة على الطرق سوريا تُدين بشدة محاولة استهداف منشآت بترولية في السعودية النقوش الأثرية في محمية الملك سلمان شاهد على تاريخ المكان وعراقته الدارة الرقمية توسّع نطاق خدماتها عالميًا وتتيح الوصول إلى مواردها المعرفية دون قيود جغرافية إعصار شديد الخطورة يضرب ويسكونسن الأمريكية ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار وانخفاض النفط تقديم صرف الضمان الاجتماعي لشهر أغسطس إلى الخميس المقبل صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للدورة 56
قبضت الدوريات التابعة للإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير على مواطن بتهمة ترويج (107) كيلوجرامات من نبات القات المخدر.
وأوضحت الإدارة عبر منصة إكس أنه جرى إيقاف المتهم، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، قبل إحالته إلى الجهة المختصة.