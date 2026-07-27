القبض على مواطن لترويجه 107 كيلو قات في عسير

قبضت الدوريات التابعة للإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير على مواطن بتهمة ترويج (107) كيلوجرامات من نبات القات المخدر.

وأوضحت الإدارة عبر منصة إكس أنه جرى إيقاف المتهم، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، قبل إحالته إلى الجهة المختصة.