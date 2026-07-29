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القبض على مواطن لترويجه 8721 قرص إمفيتامين مخدر بمكة المكرمة

الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
القبض على مواطن لترويجه 8721 قرص إمفيتامين مخدر بمكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على مواطن لترويجه 8721 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل مركبته.

وتم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.للإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات.

وللإبلاغ عن هذه الجرائم يتم الاتصال على 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعلى الرقم 999 في بقية مناطق المملكة، أو بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات:995 عبر رقم البلاغات أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] وتعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

 

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