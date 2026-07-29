القبض على مواطن لترويجه 8721 قرص إمفيتامين مخدر بمكة المكرمة

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قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على مواطن لترويجه 8721 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل مركبته.
وتم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.للإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات.
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