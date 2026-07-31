إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا فرصة استثمارية لإنشاء منشأة تحويلية لمتبقيات النخيل في عنيزة القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 64 كيلو قات في جازان الاتحاد الإنجليزي يعاقب تشيلسي بغرامة وإيقاف التعاقدات السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة الدفاع الكويتية: تدمير طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي 25 وفاة و44 إصابة في انقلاب حافلة ركاب بالجزائر الكونغو: تفشي إيبولا يصبح ثاني أكبر انتشار للمرض عالميًا مبادرة سعودية رائدة.. تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لتأمين الملاحة البحرية أكثر من 16 ألف وفاة مرتبطة بموجات الحر هذا الصيف في أوروبا
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود بمنطقة جازان، على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود، من الجنسية اليمنية لتهريبهم (64) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وقال حرس الحدود عبر منصة إكس، إنه جرى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.