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القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 64 كيلو قات في جازان

الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٢ مساءً
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 64 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود بمنطقة جازان، على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود، من الجنسية اليمنية لتهريبهم (64) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وقال حرس الحدود عبر منصة إكس، إنه جرى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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