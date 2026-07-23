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القبض على 5 مخالفين لتهريبهم 70 كيلو قات في جازان

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
القبض على 5 مخالفين لتهريبهم 70 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 70 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهاب حرس الحدود بالإبلاغ عن أي حالات تهريب أو مخالفات، عبر الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (994) في بقية مناطق المملكة، مع ضمان السرية التامة لجميع البلاغات دون أي مسؤولية تقع على المُبلِّغ.

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