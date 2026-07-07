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القبض على 6 مخالفين لتهريبهم القات بجازان

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٥ مساءً
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم القات بجازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهم 96 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وقال حرس الحدود عبر منصة إكس، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email :[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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