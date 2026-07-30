القتل حدًا بحق مدان باستدراج أطفال وتهديدهم واغتصابهم في الشرقية

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل حدًا بأحد الجناة في بالمنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

قال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم/ مسفر بن عادل بن راشد الدوسري -سعودي الجنسية- على استدراج طفل إلى مكان منزوٍ عن الأنظار يتعذر معه طلب الغوث والمساعدة واغتصابه بفعل الفاحشة به بالقوة، واستدراج أطفال آخرين بالسلوك الإجرامي ذاته وتهديدهم واغتصابهم وتصوير الطفل المجني عليه وأطفال آخرين أثناء فعل الفاحشة بهم.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه، وأن ما قام به المدعى عليه بالأطفال قليلي الحيلة والقوة وظهر اعتياده على هذا الفعل؛ مما يدل على تأصل الجريمة به وتأثير ذلك على الأمن وترويع الآمنين ويتحقق به معنى الغلبة الموجب لحد الحرابة وقتله حدًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق المذكور من إقامة حد الحرابة بحقه وذلك بقتله.

وتم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني/ مسفر بن عادل بن راشد الدوسري -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 1448/2/16هـ الموافق 2026/7/30م بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الأمنين، وينتهك أعراضهم وحقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.