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السعودية

القتل حدًا لمواطن قتل زوجته حرقًا بعد استدراجها إلى منطقة برية في تبوك

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٥ مساءً
القتل حدًا لمواطن قتل زوجته حرقًا بعد استدراجها إلى منطقة برية في تبوك
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”.
أقدم/ خالد بن غضيان بن سليم الحويطي -سعودي الجنسية- على قتل زوجته/ مي بنت سليم بن سليم المسعودي؛ وذلك باستدراجها واصطحابها بمركبته إلى منطقة برية وقيامه بسكب مادة البنزين عليها وإشعال النار بها؛ مما أدى إلى وفاتها.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه ولكون ما قام به كان على وجه الحيلة والخداع وعلى وجه تأمن معه المجني عليها من غائلته، فقد تم الحكم عليه بالقتل حدًا للغيلة، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وتم تنفيذ حُكم القتل حدًا بالجاني/ خالد بن غضيان بن سليم الحويطي -سعودي الجنسية- يوم الثلاثاء بتاريخ 22 / 1 / 1448هـ الموافق 7 / 7 / 2026م بمنطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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