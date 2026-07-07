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القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا في الإهانات العنصرية ضد كيليان مبابي

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٢ مساءً
القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا في الإهانات العنصرية ضد كيليان مبابي
المواطن - فريق التحرير

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فتح الادعاء العام الفرنسي، تحقيقا بشأن الإهانة العلنية المشددة والتحريض على الكراهية أو العنف، بعد تعرض كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، لإساءة عنصرية من عضوة في مجلس الشيوخ الباراجواياني عقب خسارة باراجواي أمام فرنسا في كأس العالم.

وقال مكتب المدعي العام في باريس لوكالة أنباء “أسوشيتد برس”، اليوم الثلاثاء، إنه بدأ التحقيق بعد تلقي وحدة مكافحة الكراهية عبر الإنترنت شكوى من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وكانت سيليستي أماريا عضوة مجلس الشيوخ عن الحزب الليبرالي الراديكالي في باراجواي، نشرت تعليقات عنصرية عبر موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي عقب تسجيل مبابي ركلة الجزاء الحاسمة في فوز فرنسا على باراجواي يوم السبت الماضي.

إهانات عنصرية ضد كيليان مبابي

وسخرت من أصول قائد المنتخب الفرنسي ونشأته وتعليمه ومظهره، وتأهلت فرنسا إلى دور الثمانية حيث ستواجه المغرب يوم الخميس المقبل.

ووصف مبابي أماريا، بأنها “امرأة حقيرة” و”غير جديرة” بشغل منصب في الكونجرس الباراجواياني.

وأوضح مكتب المدعي العام في باريس، أن “التصريحات يزعم أنها صدرت بسبب الأصل الحقيقي أو المفترض للضحية، أو عرقه، أو جنسه، أو دينه”.

وتصل العقوبات على هذه الجرائم إلى السجن لمدة عام واحد وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو (51 ألف دولار).

وفي وقت لاحق، وجهت أماريا، رسالة مفتوحة باللغتين الفرنسية والإسبانية إلى مبابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فيها إن مشكلتها كانت مع اللاعب نفسه وليس مع فرنسا كدولة.

وأضافت أنها ندمت على إساءة معاملة مبابي باستخدام “الإهانات نفسها” التي تعرضت لها باعتبارها شخصا من أصول عرقية مختلطة، مؤكدة أنها حذفت منشورها.

لكنها طالبت أيضا مبابي بالاعتذار، متهمة إياه بممارسة العنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب تصريحاته عنها، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم يتراجع عن تصريحاته.

وأصدرت الحكومة الباراجوايانية، بيانا مساء الاثنين، أدانت فيه تصريحات أماريا، ووصفتها بأنها “تتعارض مع القيم والمبادئ التي تلهم التعايش السلمي واحترام كرامة الإنسان التي تروج لها بلادنا”.

وأضاف البيان، أن تصريحات السيناتورة لا تمثل الحكومة الباراجوايانية ولا الشعب الباراجواياني.

وأدان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تصريحات أماريا ووصفها بأنها “مرفوضة تماما” و”غير مقبولة”، فيما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزيرة الرياضة مارينا فيراري عن دعمهما لمبابي.

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