Icon

ضبط مواطن نقل 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي داخل محمية الإمام تركي Icon القطقاط الرملي الكبير يبرز تنوع الطيور المهاجرة في الشمالية Icon #يهمك_تعرف | التأمينات الاجتماعية تحدد شروط التمويل الشخصي للمتقاعدين Icon النباتات العطرية تضفي لمسات طبيعية وجمالية على الحدائق المنزلية بنجران Icon آلية تمديد تأشيرات الزيارة عبر أبشر وأبرز الشروط Icon ضبط 9,254 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية قطر والأردن ومصر Icon حرائق وأضرار بمرافق تابعة للكهرباء الكويتية إثر هجمات إيرانية Icon سلمان للإغاثة يوزع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة Icon بدء التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في شركة معادن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

القطقاط الرملي الكبير يبرز تنوع الطيور المهاجرة في الشمالية

الإثنين ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
القطقاط الرملي الكبير يبرز تنوع الطيور المهاجرة في الشمالية
المواطن - واس

رُصد طائر القطقاط الرملي الكبير، المعروف علميًا باسم (Charadrius leschenaultii)، في عدد من المواقع البرية بمنطقة الحدود الشمالية، في مشهد يعكس ثراء المنطقة بالتنوع الحيوي.
وأوضح رئيس جمعية أمان البيئية ناصر إرشيد المجلاد، أن رصد القطقاط الرملي الكبير يُعد مؤشرًا إيجابيًا على سلامة الموائل الطبيعية في المنطقة، مشيرًا إلى أن القطقاط ينتمي إلى فصيلة الزقزاقيات، ويُعد من الطيور المهاجرة الشائعة، ويتميز ببنية قوية ومنقار غليظ وطويل نسبيًا، إلى جانب ساقين طويلتين تساعدانه على الحركة في البيئات الرملية والسواحل والأراضي الطينية المكشوفة.
وأضاف المجلاد، أن ريش الطائر خلال فصل الشتاء يغلب عليه اللون الرملي الفاتح مع الأجزاء السفلية البيضاء، مما يمنحه قدرةً عاليةً على التمويه في البيئات الصحراوية، فيما يكتسب مع بداية فصل الربيع وموسم التكاثر مظهرًا أكثر تميزًا، إذ يتحول لون صدره إلى البني المحمر، ويظهر شريط أسود عريض يمتد عبر العينين، وهي من أبرز السمات التعريفية لهذا النوع.
وأكد أن توالي رصد الطيور المهاجرة في منطقة الحدود الشمالية يعكس جودة النظم البيئية واستقرارها، ويبرز أهمية المحافظة على الموائل الطبيعية، وتعزيز الوعي البيئي، ودعم الجهود الرامية إلى حماية التنوع الأحيائي، بما ينسجم مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية السعودية 2030 في المحافظة على البيئة وتنمية مواردها الطبيعية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد