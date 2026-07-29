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القمح يرتفع بأكثر من 1% في بورصة شيكاغو

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥١ صباحاً
القمح يرتفع بأكثر من 1% في بورصة شيكاغو
المواطن - واس

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ارتفعت أسعار القمح في بورصة شيكاغو بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم، مدعومة باضطرابات صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، كما سجلت أسعار الذرة ارتفاعًا طفيفًا، مع تزايد المخاوف بشأن تعرض المحاصيل للإجهاد نتيجة الطقس الجاف في أجزاء من منطقة الغرب الأوسط الأمريكية، بينما تراجعت أسعار فول الصويا.
وزاد عقد القمح في بورصة شيكاغو التجارية بنسبة 1.1% إلى 6.70 دولارات للبوشل، فيما تراجع فول الصويا بنسبة 0.3% إلى 12.16-1/2 دولارًا للبوشل، فيما ارتفعت الذرة بنسبة 0.2% إلى 4.81-1/4 دولارات للبوشل.

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