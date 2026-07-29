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القمر الكامل لشهر يوليو يزيّن سماء الحدود الشمالية

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٨ مساءً
القمر الكامل لشهر يوليو يزيّن سماء الحدود الشمالية
المواطن - واس

زيّن القمر الكامل لشهر يوليو سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم، في مشهد فلكي استقطب هواة الرصد والتصوير، مع صفاء الأجواء وإمكان مشاهدته بالعين المجردة.
وأوضح عضو نادي الفضاء والفلك بمنطقة الحدود الشمالية عدنان خليفة، أن بدر يوليو يُعرف في بعض الموروثات العالمية باسم “قمر الغزال” أو “قمر الظبي”، نسبةً إلى الفترة التي تبدأ فيها قرون ذكور الأيائل بالنمو، وفق الموروث الشعبي للسكان الأصليين في أمريكا الشمالية.


وبيّن أن بعض المجتمعات تطلق على الأقمار الكاملة تسميات مرتبطة بالمواسم الزراعية والبيئات المحلية، ومنها “قمر المانجو”؛ لتزامنه مع موسم حصاد المانجو في بعض المناطق.
وأشار إلى أن هذه التسميات تمثل إرثًا ثقافيًا وشعبيًا تناقلته الشعوب عبر الأجيال، ولا تُعد مسميات علمية معتمدة في علم الفلك، وإنما تعكس ارتباط الإنسان قديمًا بالمواسم والتغيرات الطبيعية.
وأفاد بأن ظهور البدر يتيح لهواة الفلك والتصوير فرصة لرصده والاستمتاع بالمشهد، لا سيما في المواقع البعيدة عن مصادر التلوث الضوئي.

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