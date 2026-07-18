القوات الجوية الأسترالية تنظم تدريبات جوية بمشاركة 20 دولة

أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان أن القوات الجوية الملكية الأسترالية ستنظم مناورات Pitch Black 2026 الجوية في شمال أستراليا خلال الفترة من 20 يوليو إلى 7 أغسطس، بمشاركة نحو 100 طائرة وأكثر من 2500 عسكري من 20 دولة.

وتُقام التدريبات في قواعد داروين وتندال وأمبرلي، وتشهد للمرة الأولى مشاركة مقاتلات F-35 Lightning II اليابانية وطائرات T-50I Golden Eagle الإندونيسية، إلى جانب مشاركة قوات جوية من دول عدة بينها الولايات المتحدة والهند وسنغافورة وكوريا وفرنسا.

وأكدت وزارة الدفاع أن المناورات تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين أستراليا وشركائها وحلفائها، ورفع جاهزية القوات عبر تدريبات جوية متقدمة.