ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا بالكونغو الديمقراطية إلى 2181 والوفيات إلى 864 زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا القوات الجوية الأسترالية تنظم تدريبات جوية بمشاركة 20 دولة الرئيس الأمريكي يشيد بنجاح كأس العالم 2026.. الأعلى حضورًا جماهيريًا في التاريخ مدرب إسبانيا: سنواجه الأرجنتين بهدوء وثقة.. وسنراقب ميسي عن كثب ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 5069 قتيلًا مجلس التعاون يدين استمرار الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأدرن: تصعيد بالغ الخطورة الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة الرياض السعودية تدين بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والبحرين والأردن
أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان أن القوات الجوية الملكية الأسترالية ستنظم مناورات Pitch Black 2026 الجوية في شمال أستراليا خلال الفترة من 20 يوليو إلى 7 أغسطس، بمشاركة نحو 100 طائرة وأكثر من 2500 عسكري من 20 دولة.
وتُقام التدريبات في قواعد داروين وتندال وأمبرلي، وتشهد للمرة الأولى مشاركة مقاتلات F-35 Lightning II اليابانية وطائرات T-50I Golden Eagle الإندونيسية، إلى جانب مشاركة قوات جوية من دول عدة بينها الولايات المتحدة والهند وسنغافورة وكوريا وفرنسا.
وأكدت وزارة الدفاع أن المناورات تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين أستراليا وشركائها وحلفائها، ورفع جاهزية القوات عبر تدريبات جوية متقدمة.