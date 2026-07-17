توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق القوات المسلحة الأردنية: إسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة تراجع أسعار النفط عالميا بسبب عمليات جني الأرباح الهند: مقتل شخص وإصابة آخرين في تدافع خلال مهرجان هندوسي الجيش الكويتي: اعترضنا وتعاملنا مع 32 طائرة مسيرة معادية الإمارات تنفي سماع دوي انفجارات في وسط دبي: تحروا الدقة البيت الأبيض: إيران ترغب في إبرام اتفاق والمحادثات مستمرة الولايات المتحدة تعلن بدء موجة خامسة من الضربات على إيران الجفاف يدفع أقاليم أمريكية لتطبيق نظام الحصص في المياه وزير البلديات والإسكان: السعودية رسخت أنموذجًا متقدمًا في التنمية الحضرية المستدامة
صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن منظومات الدفاع الجوي تصدّت صباح اليوم الجمعة، لثلاثة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني، وكانت تستهدف أراضي المملكة، وتمكّنت من اعتراضها وإسقاطها.
وأوضح المصدر -وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أن التعامل مع الصواريخ جرى وفق التدابير الدفاعية والإجراءات العملياتية المعتمدة، بما يكفل حماية سيادة المملكة وتأمين أجوائها والمحافظة على أمن المواطنين وسلامتهم، مبينًا أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما باشرت فرق سلاح الهندسة الملكي مهامها في المواقع التي سقطت فيها الشظايا، وتعاملت معها وأمّنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة.
ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية، والامتناع عن نشر الشائعات وتداول الأخبار غير الموثوقة.