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القوات المسلحة الأردنية: إسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

الجمعة ١٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٦ صباحاً
القوات المسلحة الأردنية: إسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة
المواطن - واس

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صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن منظومات الدفاع الجوي تصدّت صباح اليوم الجمعة، لثلاثة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني، وكانت تستهدف أراضي المملكة، وتمكّنت من اعتراضها وإسقاطها.
وأوضح المصدر -وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أن التعامل مع الصواريخ جرى وفق التدابير الدفاعية والإجراءات العملياتية المعتمدة، بما يكفل حماية سيادة المملكة وتأمين أجوائها والمحافظة على أمن المواطنين وسلامتهم، مبينًا أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما باشرت فرق سلاح الهندسة الملكي مهامها في المواقع التي سقطت فيها الشظايا، وتعاملت معها وأمّنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة.
ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية، والامتناع عن نشر الشائعات وتداول الأخبار غير الموثوقة.

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