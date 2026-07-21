Icon

البيئة تمدد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمختلف الأغراض لمدة عام Icon أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران حتى التاسعة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا Icon واشنطن تصعّد الحرب التجارية مع كندا برسوم تصل إلى 50% Icon الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية Icon رئيس الوزراء البريطاني الجديد يعلن تشكيل حكومته Icon الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع Icon تراجع أسعار النفط اليوم الثلاثاء Icon تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية Icon ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بعسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

القوات المسلحة الأردنية: تحييد خمس طائرات مسيّرة إيرانية

الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
القوات المسلحة الأردنية: تحييد خمس طائرات مسيّرة إيرانية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن القوات المسلحة تعاملت ليلة أمس وصباح اليوم الثلاثاء، مع خمس طائرات مسيّرة انطلقت من إيران.
وأوضح المصدر، نقلًا عن وكالة أنباء “بيترا” الأردنية، أنه تم تحييد المسيرات بكفاءة ودقة، ووفقًا لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها ولم تسفر العملية عن أية إصابات بشرية أو أضرار مادية.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يشكّل تهديدًا لأمن المملكة وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد