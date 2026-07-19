Icon

#يهمك_تعرف | البلديات والإسكان: إتاحة 70 خدمة رقمية عبر تطبيق توكلنا Icon القوات الأمريكية تستهدف سواحل إيران الجنوبية Icon وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي عن عمر ناهز الـ42 عاماً Icon الشرع يعين عبد القادر طحان رئيساً للاستخبارات العامة Icon هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تستعرض تطور البنية التحتية الرقمية في المملكة Icon “المياه الوطنية” تكمل تنفيذ شبكات مياه في محافظة الشنان بمنطقة حائل Icon السيطرة على حريق غابات في متنزه “موريتس” الوطني بألمانيا بعد أيام من المكافحة Icon موجة حارة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية Icon إصابة رجل إطفاء وإجلاء 121 شخصًا إثر حريق في مستودعات تجارية بكوريا Icon أنظار العالم تتجه إلى نهائي مونديال 2026 بين إسبانيا والأرجنتين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تتصدى لعدة اعتداءات جوية إيرانية

الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٧ مساءً
القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تتصدى لعدة اعتداءات جوية إيرانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي تصدّت ودمّرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة.
وأوضحت القيادة العامة، في بيان، أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية، وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البحرين تطلق صافرات الإنذار وتدعو المواطنين والمقيمين للتوجه لأقرب مكان آمن
العالم

البحرين تطلق صافرات الإنذار وتدعو المواطنين والمقيمين...

العالم
البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمُسيرات الإيرانية الغادرة
آخر الاخبار

البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمُسيرات...

آخر الاخبار
البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية وتدعو المواطنين إلى الحذر
العالم

البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية وتدعو المواطنين...

العالم