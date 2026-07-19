القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تتصدى لعدة اعتداءات جوية إيرانية

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أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي تصدّت ودمّرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة.
وأوضحت القيادة العامة، في بيان، أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية، وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.