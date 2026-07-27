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الكرملين: نرحب بجهود ترامب للسلام رغم ازدواجية موقفه

الإثنين ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
الكرملين: نرحب بجهود ترامب للسلام رغم ازدواجية موقفه
المواطن - فريق التحرير

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قال الكرملين، أمس الأحد، إن روسيا ترى “ازدواجية” في موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الحرب في أوكرانيا، لكنها رحبت في الوقت ذاته بإعلان واشنطن استعدادها للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الولايات المتحدة تواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة، في حين تعلن في الوقت نفسه استعدادها لدعم جهود إنهاء الحرب.

وقال بيسكوف إن ترامب يصرح بأن الأسلحة تُسلَّم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإن ما يحدث لها بعد ذلك ليس من مسؤولية واشنطن، مضيفاً أن موسكو ترحب مع ذلك باستعداد الولايات المتحدة للمساعدة في دفع عملية السلام، وتعتزم الاستفادة من هذا التوجه.

وفي سياق متصل، رفض الكرملين التعليق على تقارير تحدثت عن مناقشات أميركية أوكرانية بشأن وقف الغارات الجوية المتبادلة بين موسكو وكييف، معتبراً أنه “من السابق لأوانه” التعليق على ما وصفه بأنه مجرد تقارير صحhفية.

وأضاف بيسكوف أن أي مبادرة سلام جديدة ستُقيَّم وفق مدى توافقها مع المصالح الروسية، مؤكداً استمرار قنوات الحوار مع المفاوضين الأميركيين.

وكان مصدر أوكراني قد أبلغ وكالة “رويترز” بأن مسؤولين أميركيين وأوكرانيين ناقشوا مقترحاً لوقف الهجمات الجوية المتبادلة بهدف عرضه على موسكو، في إطار محاولة لإحياء محادثات السلام المتعثرة. كما أعرب مسؤولون روس عن أملهم في أن يزور المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موسكو عندما تسمح جداول أعمالهما بذلك، في إطار استمرار الاتصالات بين الجانبين.

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