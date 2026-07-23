الكونغو تسجل 2536 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا

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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 2536 حالة، منها 1033 وفاة، حسبما أظهرت بيانات حكومية صدرت في وقت متأخر، الأربعاء.
وقال معهد الصحة العامة في البلاد في أحدث تقرير، إنه تم اكتشاف 63 حالة جديدة يوم الثلاثاء في أقاليم إيتوري ونورث كيفو وأوت أويلي في شرق البلاد.
كانت أوغندا المجاورة قد أعلنت عن تسجيل حالتي وفاة و20 إصابة، بعدما أكدت السلطات، الأسبوع الماضي، خلو البلاد من أي إصابات نشطة، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية المؤرخ في 20 يوليو (تموز).
وخلال الخمسين عاما الماضية، أودى فيروس ايبولا بحياة أكثر من 15 ألف شخص في القارة الأفريقية.