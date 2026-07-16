الكونغو تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا مجددًا إلى 2073 حالة 2 أغسطس 2027م.. كسوف كلي نادر يحوّل نهار بعض مناطق السعودية إلى ظلام مؤقت أمانة الشرقية تبدأ أعمال صيانة طريق الملك فهد بالدمام تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء المرور لقائدي المركبات: افحصوا ضغط الإطارات قبل كل رحلة ترامب: إيران ترغب في التفاوض.. والهجمات ستتواصل حتى أقول كفى موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية ورياح على المنطقة الشرقية ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل 85.95 دولارًا للبرميل سلمان للإغاثة ينفّذ مشروع العمليات الجراحية العاجلة في قطاع غزة
أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 2073 حالة.
وأوضحت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية، أن الإصابات منها 796 وفاة، وذلك حتى 14 يوليو الجاري، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه عملية تتبع المخالطين تمثّل تحديًا كبيرًا، إذ تبلغ نسبة تغطية الأشخاص الذين تعرضوا للعدوى 76% فقط.
ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن العدد الحقيقي لإصابات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يرجّح أن يكون ضعف الحصيلة الرسمية المعلنة على الأقل.
وتكافح جمهورية الكونغو الديمقراطية الواقعة في وسط أفريقيا تفشي فيروس “إيبولا” الناجم عن سلالة “بونديبوجيو” النادرة منذ 15 مايو الماضي.