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الكونغو تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا مجددًا إلى 2073 حالة

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٤ مساءً
الكونغو تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا مجددًا إلى 2073 حالة
المواطن - واس

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أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 2073 حالة.
وأوضحت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية، أن الإصابات منها 796 وفاة، وذلك حتى 14 يوليو الجاري، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه عملية تتبع المخالطين تمثّل تحديًا كبيرًا، إذ تبلغ نسبة تغطية الأشخاص الذين تعرضوا للعدوى 76% فقط.
ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن العدد الحقيقي لإصابات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يرجّح أن يكون ضعف الحصيلة الرسمية المعلنة على الأقل.
وتكافح جمهورية الكونغو الديمقراطية الواقعة في وسط أفريقيا تفشي فيروس “إيبولا” الناجم عن سلالة “بونديبوجيو” النادرة منذ 15 مايو الماضي.

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